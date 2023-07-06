В эту ночь львовяне и гости города услышали несколько громких взрывов и вспышек, которые были слышны как в самом городе, так и в области. Оккупанты снова подтвердили свой статус террористов, ведь атаковали город ночью, когда мирное население крепко спало, пишет 24 Канал.

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Терроризм России в чистом виде

Одна из "Калибров" попала прямо в жилой дом. Это попадание произошло недалеко от центра города. Последствия разрушений очень масштабные и ужасающие.

По последней информации мэра Львова Андрея Садового, россияне оборвали жизнь 4-х украинцев еще 13 человек в больнице с разными ранениями и находятся в разных состояниях. Спасатели продолжают поисковые работы, ведь под завалами все еще могут находиться люди.

В результате ракетного удара повреждены 35 домов, серьезные поражения получили 60 помещений, также повреждены около 50 автомобилей, которые были припаркованы вблизи разрушенных зданий.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение выделить 100 миллионов на восстановление разрушенных жилищ. Все жителям, которые потеряли дом, предложили временное проживание в гостиницах, расположенных неподалеку от этого района, или проживание в модульном городке в Стрыйском парке, который находится рядом с местом ракетного удара.

Стрыйская улица перекрыта для движения транспорта из-за разбора завалов.

Реакция украинского спорта не заставила себя ждать. Еще с ночи спортсмены оставляли свои реакции на жуткий обстрел гражданской инфраструктуры Львова. Мало ли наших атлетов родом из города Льва.

Эмоциональнее всего отреагировал на ракетный удар своего родного города паралимпийский чемпион по фехтованию Андрей Демчук.

Мой город этого утра. Общежития моего университета. Каждый и каждая из этой гр*обаной страны виноваты! Вы – грязь этого мира. Умрите!,

– написал Демчук.



Реакция Андрея Демчука / Скриншот из инстаграмма спортсмена

Также на ракетный удар по Львову отреагировали украинские борчины – Оксана Ливач, Юлия Ткач и Алина Акобия-Грушина. Отметим, что Ливач сама родом из другой области, но живет и тренируется в городе Льва.



Реакция Оксаны Ливач / Скриншот из инстаграмма борчини



Реакция Юлии Ткач / Скриншот из инстаграмма борчини

Вот настоящее лицо России…,

– написала Алина.



Реакция Алины Акобии-Грушиной / Скриншот из инстаграмма борчини

Не смогли обойти вниманием удар по городу Льва и наши вице-чемпионки Европейских игр-2023 по пляжному футболу. Алена Кирильчук и Виктория Кислова.



Реакция Алены Кирильчук / Скриншот из инстаграмма спортсменки



Реакция Виктории Кисловой / Скриншот из инстаграмма вратарши

Реакция донецкого Шахтера, проводящего во Львове немало матчей.



Реакция Шахтера / Скриншот с клубной страницы в инстаграмме

Действующие и бывшие легкоатлетки Ирина Климец, София Яремчук и Ирина Лищинская показали своим подписчикам последствия ракетного удара россиян по Львову.



Реакция Ирины Климец / Скриншот из инстаграмма легкоатлетки



Реакция Ирины Лещинской / Скриншот из инстаграмма бывшей легкоатлетки



Реакция Софии Яремчук / Скриншот из инстаграмма легкоатлетки

Также свою реакцию на очередной террористический удар россиян покинули бывший теннисист. Сергей Стаховский, который служит в рядах ВСУ, и бывший прыгун в воду Илья Кваша.



Реакция Сергея Стаховского / Скриншот из инстаграмма бывшего теннисиста



Реакция Ильи Кваши / Скриншот из инстаграмма бывшего спортсмена

Враг заплатит за все разрушенные жизни украинцев!