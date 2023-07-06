Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на махінації зі сторони російських спортсменів. Політик зазначив, що проблему будуть докладені зусилля, аби вирішити проблему.

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Закриють лазівку

Представники країни-агресора вдалися до крайнощів та хитрощів, аби обійти усі санкції та отримати нагоду ситупати на міжнародній спортивній арені. Зокрема, "шахраї" тепер не можуть себе називати російськими спортсменами, оскільки вони вирішили стати громадянами Сирії, що дало їм змогу виступати на міжнародних змаганнях. До того ж всі ці спортсмени, які стали сирійцями, у міжнародних федераціях і далі вважаються росіянками, оскільки немає ніяких згадок про їхню зміну спортивного громадянства. Деякі з них навіть є кандидатками до збірних Росії.

Російські спортсмени намагаються обійти санкції за принципом використання третіх країн і брати участь в міжнародних змаганнях. Наприклад, на Панарабських іграх в Алжирі російських спортсменів заявили як сирійців. Російська метальниця списа Каріна Полудкіна нібито стала громадянкою Сирії і змінила ім'я на Каріна Полуд. Плавчиня Анастасія Сорокіна теж перетворилася на сирійку Інас Суркін, велогонщиця Дар’я Малькова стала Даріє Малько, причому при цьому помолодшала на рік – замість 2000 року народження у неї на сайті Панарабських ігор вказано 2001-й рік. Реекспорт комплектуючих через треті країни, а тепер ще й перевтілення спортсменів. Що ж, маємо закривати цю лазівку,

– сказав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що росіянки-шахрайки отримали нагоду виступати на змаганнях в Алжирі, де стартували Панарабські ігри. Дана першість організовна Союзом Національних олімпійських комітетів арабських країн.