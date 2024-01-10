Андрей Лунин своей уверенной игрой доказал свои претензии на постоянное место в основе. Впрочем, тренерский штаб "сливочных" продолжает больше доверять конкуренту украинца.

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"Кнут и пряник" от Анчелотти

На первый полуфинальный матч Суперкубка Испании против Атлетико в ворота "королевского клуба" снова стал Кепа Аррисабалага. Чтобы не деморализовать украинского голкипера "Папа Карло" провел с ним разговор.

64-летний итальянец пообещал Лунину, что получит достаточно игровой практики.

Ты будешь играть во многих матчах до конца сезона, уверяю, но сегодня сыграет Кепа,

– сказал Анчелотти.

Лунин с уважением принял решение наставника и поблагодарил его за поддержку.

Отметим, что Андрей Лунин последний раз выходил на поле в прошлом туре Ла Лиги против Мальорки (1:0). Украинец сохранил ворота "сухими" и записал в свой счет очередной клиншит.

К слову. Контракт Андрея Лунина с Реалом подписан до конца июня 2025 года. Уже сейчас у украинца немало предложений от ведущих клубов Европы. Это неудивительно, ведь Лунин возглавил рейтинг лучших вратарей по проценту результативных сэйвов.