24 Канал промониторил соцсети футболистов, чтобы узнать, как игроки сборной Украины проводят свой отдых. Если сборники, которые играют в Украинской Премьер-лиге, наслаждаются отпуском, то украинские легионеры, выступающие за границей, не имеют такой роскоши в свободное время.

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Рождественское время с семьей Александра Зинченко

Однако даже в насыщенном футбольном графике легионеры находят время на отдых, который они проводят преимущественно в семейном кругу.

Александр Зинченко, который недавно во второй раз стал отцом, провел рождественские праздники с семьей. Сейчас левый защитник лондонского Арсенала восстанавливается от травмы икроножной мышцы, которую получил перед матчем АПЛ против Фулхэма. Из-за повреждения украинец уже пропустил два поединка "канониров", в которых его команда потерпела два поражения и вылетела из Кубка Англии.

Британская пресса уже назвала срок возвращения Зинченко на футбольное поле.



Семейство Зинченко / Фото из инстаграма футболиста

Лондонская романтика от семьи Виктора Цыганкова

Виктор Цыганков, выступающий за испанскую Жирону, вместе с возлюбленной съездил в Лондон. Счастливая пара сняла эту поездку в виде красивой фотосессии.

Похоже, такой поездкой пара отметила 5 лет вместе.

Время летит так быстро, самые счастливые пять лет и многое еще впереди. Берегите своих драгоценных,

– подписал фото Виктор.

Цыганков с женой насладились Лондоном / Фото из инстаграма Виктора

А вот Рождество семья Цыганкова отметила уже в полном составе вместе с маленьким сыном Леоном, который появился на этот свет в 23 марта 2023 года.

Сейчас Виктор, как и Зинченко, находится в лазарете своей команды. Цыганков никак не может восстановиться от травмы. Из-за нее украинский футболист уже пропустил четыре поединка Жироны. Последний раз выходил в официальном матче еще в игре против Барселоны (2:4).



Рождество в семье Виктора Цыганкова / Фото из инстаграма правого вингера Жироны

Семейная фотосессия от лучшего бомбардира Жироны

Другой украинский легионер в составе испанской Жироны Артем Довбик поделился семейной фотосессией на побережье.

Семейная фотосессия Довбиков / Фото из инстаграма футболиста

Отметим, что Артем проводит отличный сезон в футболке Жироны, где он стал не только одним из лидеров, а удерживает звание лучшего бомбардира команды. В текущем сезоне-2023/2024 Довбик 22 матча, в которых наколотил 12 голов и отдал 7 ассистов.

Результативная игра украинского форварда привлекла внимание топовых грандов Европы, среди которых лондонское Челси и мадридское Атлетико. В Жироне не настроены отпускать украинца, но в СМИ была информация, что "синие" уже начали процесс переговоров. Вроде бы в подписании Довбика заинтересован лично главный тренер "аристократов" Маурисио Почеттино.

Домашняя атмосфера от Яремчука

Еще один легионер сборной Украины, выступающий в испанской Ла Лиге, Роман Яремчук опубликовал зимнюю фотографию с семьей, которая оделась в одном стиле.



Семья Яремчуков / Фото из соцсетей футболиста

Отметим, что Яремчук выступает в аренде Валенсии. По окончании сезона-2023/2024 должен вернуться к бельгийскому Брюгге, которому принадлежит контракт украинского нападающего (до 30 июня 2026 года).

Отдых Кочергина в райском месте

27-летний полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин решил выделиться среди своих футбольных земляков. Игрок вместе с любимой насладился отдыхом на невероятно красивом острове Бали.

Кочергин съездил на Бали / Фото из соцсетей пары

Лунин успел съездить в Андорру

Ну и как тут без семьи украинского голкипера Реала Андрея Лунина, которая успела отдохнуть за пределами дома. Украинец, для которого чемпионат продолжается, съездил с женой и сыном в Андорру.



Семья Лунина в Андорре / Фото из инстаграма голкипера



Семья Лунина на отдыхе в Андорре / Фото с инстаграма вратаря

Однако отдых Лунина был очень коротким. Голкипер раньше времени вернулся к тренировочному процессу на базе Реала, чем очень приятно удивил тренерский штаб "сливочных" во главе с Карло Анчелотти.

Видео с тренировки Лунина

Зимние праздники Трубина в кругу родных

Визави Лунина по сборной Украины Анатолий Трубин провел рождественские праздники в семейном кругу. Бывший вратарь Шахтера прекрасно адаптировался в Бенфике, поэтому у него нет много времени, чтобы войти в режим "релакс".



Трубин вместе с родными / Фото из инстаграма футболиста



Трубин вместе с любимой / Фото из инстаграма вратаря Бенфики

Отпуск Бондаря среди заснеженного Буковеля

И от отдыха украинских легионеров перейдем к отпуску сборников, выступающих в родном чемпионате.

Защитник Шахтера Валерий Бондарь проводит свой зимний отпуск с самыми близкими. Центрбек "горняков" насладился отдыхом в горнолыжном комплексе "Буковель". Что может быть лучше, чем невероятные виды на родные, заснеженные горы Карпаты.

Бондарь провел отдых в Карпатах / Фото из инстаграма футболиста Шахтера

Дубинчак проводит время с маленьким сыном

Идентичный отдых выбрал и фланговый защитник киевского Динамо и дебютант сборной Украины Сергея Реброва – Владислав Дубинчак. Также футболист киевлян выложил несколько фотографий из зимнего Киева.

24 июля 2023 года Владислав сообщил о пополнении в его семье. У него родился сын. Поэтому теперь все свободное время Дубинчак дарит маленькому первенцу.

Как проходит отпуск Дубинчака / Фото с инстаграма футболиста

Заокеанский отдых Степаненко с одноклубником Месси

Семья капитана Шахтера Тараса Степаненко решила провести отпуск за океаном. Семья "горняка" полетела в гости к бывшему защитнику донецкого клуба, который ныне выступает за Интер Майами Сергею Кривцову. Сейчас украинец играет в одной команде с легендарным Лионелем Месси.

Степаненко вместе с женой и тремя сыновьями успели вживую увидеть самые популярные виды спорта в США – хоккей и баскетбол.

Семья Степаненко посетила хоккейный матч: смотрите видео

Семейный отдых от игроков УПЛ

Вместе с любимыми и детьми свой отдых проводят голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык, полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок и защитник Динамо Александр Тимчик.



Семья Дмитрия Ризныка / Фото из инстаграма вратаря "горняков"



Пихаленок вместе с сыном / Фото Александра



Семья Александра Тимчика / Фото защитника киевского Динамо

Напомним! Сборная Украины по футболу свой ближайший матч проведет 21 марта 2024 года, когда попытается переиграть Боснию и Герцеговину в полуфинале плей-офф на Евро-2024.