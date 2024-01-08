24 Канал промониторил соцсети футболистов, чтобы узнать, как игроки сборной Украины проводят свой отдых. Если сборники, которые играют в Украинской Премьер-лиге, наслаждаются отпуском, то украинские легионеры, выступающие за границей, не имеют такой роскоши в свободное время.
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Рождественское время с семьей Александра Зинченко
Однако даже в насыщенном футбольном графике легионеры находят время на отдых, который они проводят преимущественно в семейном кругу.
Александр Зинченко, который недавно во второй раз стал отцом, провел рождественские праздники с семьей. Сейчас левый защитник лондонского Арсенала восстанавливается от травмы икроножной мышцы, которую получил перед матчем АПЛ против Фулхэма. Из-за повреждения украинец уже пропустил два поединка "канониров", в которых его команда потерпела два поражения и вылетела из Кубка Англии.
Британская пресса уже назвала срок возвращения Зинченко на футбольное поле.
Семейство Зинченко / Фото из инстаграма футболиста
Лондонская романтика от семьи Виктора Цыганкова
Виктор Цыганков, выступающий за испанскую Жирону, вместе с возлюбленной съездил в Лондон. Счастливая пара сняла эту поездку в виде красивой фотосессии.
Похоже, такой поездкой пара отметила 5 лет вместе.
Время летит так быстро, самые счастливые пять лет и многое еще впереди. Берегите своих драгоценных,
– подписал фото Виктор.
Цыганков с женой насладились Лондоном / Фото из инстаграма Виктора
А вот Рождество семья Цыганкова отметила уже в полном составе вместе с маленьким сыном Леоном, который появился на этот свет в 23 марта 2023 года.
Сейчас Виктор, как и Зинченко, находится в лазарете своей команды. Цыганков никак не может восстановиться от травмы. Из-за нее украинский футболист уже пропустил четыре поединка Жироны. Последний раз выходил в официальном матче еще в игре против Барселоны (2:4).
Рождество в семье Виктора Цыганкова / Фото из инстаграма правого вингера Жироны
Семейная фотосессия от лучшего бомбардира Жироны
Другой украинский легионер в составе испанской Жироны Артем Довбик поделился семейной фотосессией на побережье.
Семейная фотосессия Довбиков / Фото из инстаграма футболиста
Отметим, что Артем проводит отличный сезон в футболке Жироны, где он стал не только одним из лидеров, а удерживает звание лучшего бомбардира команды. В текущем сезоне-2023/2024 Довбик 22 матча, в которых наколотил 12 голов и отдал 7 ассистов.
Результативная игра украинского форварда привлекла внимание топовых грандов Европы, среди которых лондонское Челси и мадридское Атлетико. В Жироне не настроены отпускать украинца, но в СМИ была информация, что "синие" уже начали процесс переговоров. Вроде бы в подписании Довбика заинтересован лично главный тренер "аристократов" Маурисио Почеттино.
Домашняя атмосфера от Яремчука
Еще один легионер сборной Украины, выступающий в испанской Ла Лиге, Роман Яремчук опубликовал зимнюю фотографию с семьей, которая оделась в одном стиле.
Семья Яремчуков / Фото из соцсетей футболиста
Отметим, что Яремчук выступает в аренде Валенсии. По окончании сезона-2023/2024 должен вернуться к бельгийскому Брюгге, которому принадлежит контракт украинского нападающего (до 30 июня 2026 года).
Отдых Кочергина в райском месте
27-летний полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин решил выделиться среди своих футбольных земляков. Игрок вместе с любимой насладился отдыхом на невероятно красивом острове Бали.
Кочергин съездил на Бали / Фото из соцсетей пары
Лунин успел съездить в Андорру
Ну и как тут без семьи украинского голкипера Реала Андрея Лунина, которая успела отдохнуть за пределами дома. Украинец, для которого чемпионат продолжается, съездил с женой и сыном в Андорру.
Семья Лунина в Андорре / Фото из инстаграма голкипера
Семья Лунина на отдыхе в Андорре / Фото с инстаграма вратаря
Однако отдых Лунина был очень коротким. Голкипер раньше времени вернулся к тренировочному процессу на базе Реала, чем очень приятно удивил тренерский штаб "сливочных" во главе с Карло Анчелотти.
Видео с тренировки Лунина
Зимние праздники Трубина в кругу родных
Визави Лунина по сборной Украины Анатолий Трубин провел рождественские праздники в семейном кругу. Бывший вратарь Шахтера прекрасно адаптировался в Бенфике, поэтому у него нет много времени, чтобы войти в режим "релакс".
Трубин вместе с родными / Фото из инстаграма футболиста
Трубин вместе с любимой / Фото из инстаграма вратаря Бенфики
Отпуск Бондаря среди заснеженного Буковеля
И от отдыха украинских легионеров перейдем к отпуску сборников, выступающих в родном чемпионате.
Защитник Шахтера Валерий Бондарь проводит свой зимний отпуск с самыми близкими. Центрбек "горняков" насладился отдыхом в горнолыжном комплексе "Буковель". Что может быть лучше, чем невероятные виды на родные, заснеженные горы Карпаты.
Бондарь провел отдых в Карпатах / Фото из инстаграма футболиста Шахтера
Дубинчак проводит время с маленьким сыном
Идентичный отдых выбрал и фланговый защитник киевского Динамо и дебютант сборной Украины Сергея Реброва – Владислав Дубинчак. Также футболист киевлян выложил несколько фотографий из зимнего Киева.
24 июля 2023 года Владислав сообщил о пополнении в его семье. У него родился сын. Поэтому теперь все свободное время Дубинчак дарит маленькому первенцу.
Как проходит отпуск Дубинчака / Фото с инстаграма футболиста
Заокеанский отдых Степаненко с одноклубником Месси
Семья капитана Шахтера Тараса Степаненко решила провести отпуск за океаном. Семья "горняка" полетела в гости к бывшему защитнику донецкого клуба, который ныне выступает за Интер Майами Сергею Кривцову. Сейчас украинец играет в одной команде с легендарным Лионелем Месси.
Степаненко вместе с женой и тремя сыновьями успели вживую увидеть самые популярные виды спорта в США – хоккей и баскетбол.
Семья Степаненко посетила хоккейный матч: смотрите видео
Семейный отдых от игроков УПЛ
Вместе с любимыми и детьми свой отдых проводят голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык, полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок и защитник Динамо Александр Тимчик.
Семья Дмитрия Ризныка / Фото из инстаграма вратаря "горняков"
Пихаленок вместе с сыном / Фото Александра
Семья Александра Тимчика / Фото защитника киевского Динамо