Андрій Лунін своєю впевненою грою довів свої претензії на постійне місце в основі. Втім, тренерський штаб "вершкових" продовжує більше довіряти конкуренту українця.
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"Батіг і пряник" від Анчелотті
На перший півфінальний матч Суперкубка Іспанії проти Атлетіко у ворота "королівського клубу" знову став Кепа Аррісабалага. Щоб не деморалізувати українського голкіпера "Папа Карло" провів з ним розмову.
64-річний італієць пообіцяв Луніну, що він отримає достатньо ігрової практики.
Ти гратимеш у багатьох матчах до кінця сезону, запевняю, але сьогодні зіграє Кепа,
– сказав Анчелотті.
Лунін з повагою прийняв рішення наставника та подякував йому за підтримку.
Зазначимо, що Андрій Лунін востаннє виходив на поле у минулому турі Ла Ліги проти Мальорки (1:0). Українець зберіг ворота "сухими" та записав до свого рахунку черговий кліншит.