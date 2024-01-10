Андрій Лунін своєю впевненою грою довів свої претензії на постійне місце в основі. Втім, тренерський штаб "вершкових" продовжує більше довіряти конкуренту українця.

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"Батіг і пряник" від Анчелотті

На перший півфінальний матч Суперкубка Іспанії проти Атлетіко у ворота "королівського клубу" знову став Кепа Аррісабалага. Щоб не деморалізувати українського голкіпера "Папа Карло" провів з ним розмову.

64-річний італієць пообіцяв Луніну, що він отримає достатньо ігрової практики.

Ти гратимеш у багатьох матчах до кінця сезону, запевняю, але сьогодні зіграє Кепа,

– сказав Анчелотті.

Лунін з повагою прийняв рішення наставника та подякував йому за підтримку.

Зазначимо, що Андрій Лунін востаннє виходив на поле у минулому турі Ла Ліги проти Мальорки (1:0). Українець зберіг ворота "сухими" та записав до свого рахунку черговий кліншит.

До слова. Контракт Андрія Луніна з Реалом підписаний до кінця червня 2025 року. Вже зараз українець має чимало пропозицій від провідних клубів Європи. Цей не дивно, адже Лунін очолив рейтинг найкращих воротарів за відсотком результативних сейвів.