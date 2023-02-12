Пока меня не выгонят, – Анчелотти резко ответил на слухи о его увольнении из Реала

Мадридский Реал завоевал свой 9-й трофей под руководством Карло Анчелотти. "Королевский клуб" торжествовал на Клубном чемпионате мира-2023.

11 февраля Реал обыграл в финале Клубного ЧМ Аль-Хиляль 5:3. Это уже пятый подобный трофей в истории мадридского клуба (2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 и 2022/2023).

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Анчелотти: Я никуда отсюда не уйду

В Ла Лиге "Королевский клуб" продолжает вести борьбу с Барселоной за чемпионство испанского первенства. Также "сливочные" продолжают для себя соревнования в Кубке Короля и Лиге чемпионов.

Несмотря на такие результаты, СМИ усвоили уже главного наставника Реала Карло Анчелотти. на тренерский мостик сборной Бразилии. Вроде бы 63-летний итальянский специалист должен там изменить Тете, команда которого не оправдала ожиданий на ЧМ-2022 в Катаре

На такие планы печати отреагировал Анчелотти. Наставник мадридского клуба категорически ответил на слухи о его возможном увольнении из Реала.

Я никуда отсюда не уйду, пока меня не выгонят,

– заявил Анчелотти.

Итальянский специалист поведет Реал еще к трем трофеям в текущем сезоне.

Уже 15 февраля подопечные Анчелотти сыграют в Ла Лиге против Эльче.

Что известно о тренерской карьере Анчелотти в Реале