24-летний украинский вратарь был первым номером Реала на Клубном чемпионате мира. Ведь Тибо Куртуа получил мышечную травму, не позволившую ему сыграть на турнире. В полуфинале Лунин пропустил один гол от Аль-Ахли, а уже в финальном матче трижды вынимал мяч из сетки ворот.
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Историческое достижение в карьере Лунина
Однако даже эти пропущенные голы не помешали мадридскому клубу завоевать пятый в истории трофей Клубного чемпионата мира в Рабате (Марокко).
Лунин стал лишь вторым украинским футболистом, которому удалось добавить в свое наследие подобный трофей. Первым был защитник Дмитрий Чигринский, который в 2009 году завоевывал этот кубок в составе Барселоны.
Отметим, что матч закончился победой Реала со счётом 5:3.
На церемонию награждения Лунин появился в компании жены, державшей украинский флаг, а Андрей трофей Клубного чемпионата мира.
Лунин вместе с супругой на церемонии награждения / Фото с твиттера Андрея
Голкиперы Реала на церемонии награждения / Фото с твиттера мадридского клуба
Ранее Реал завоевал этот трофей четыре раза – в 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 годах.
В текущем сезоне Лунин провел за "Королевский клуб" уже 10 матчей, в которых пропустил 9 голов и в трех поединках оставил свои владения "на замке".