24-летний украинский вратарь был первым номером Реала на Клубном чемпионате мира. Ведь Тибо Куртуа получил мышечную травму, не позволившую ему сыграть на турнире. В полуфинале Лунин пропустил один гол от Аль-Ахли, а уже в финальном матче трижды вынимал мяч из сетки ворот.

К теме Андрей Лунин стал вторым украинцем, выигравшим золото Клубного чемпионата мира

Историческое достижение в карьере Лунина

Однако даже эти пропущенные голы не помешали мадридскому клубу завоевать пятый в истории трофей Клубного чемпионата мира в Рабате (Марокко).

Лунин стал лишь вторым украинским футболистом, которому удалось добавить в свое наследие подобный трофей. Первым был защитник Дмитрий Чигринский, который в 2009 году завоевывал этот кубок в составе Барселоны.

Любопытно! Лунин завоевал свой пятый кубок в составе Реала. До этого Андрей поднимал над головой трофей Лиги чемпионов (2021/2022), чемпиона Испании (2021/2022), Суперкубок УЕФА (2022/2023) и Суперкубок Испании (2021/2022). Напомним, что украинец перешел в мадридский клуб летом 2018 из луганской Зари.

Отметим, что матч закончился победой Реала со счётом 5:3.

На церемонию награждения Лунин появился в компании жены, державшей украинский флаг, а Андрей трофей Клубного чемпионата мира.



Лунин вместе с супругой на церемонии награждения / Фото с твиттера Андрея





Голкиперы Реала на церемонии награждения / Фото с твиттера мадридского клуба

Ранее Реал завоевал этот трофей четыре раза – в 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 годах.

В текущем сезоне Лунин провел за "Королевский клуб" уже 10 матчей, в которых пропустил 9 голов и в трех поединках оставил свои владения "на замке".

К слову. Впереди у Реала матч Ла Лиги против Эльче (15 февраля).

Видео церемонии награждения Клубного чемпионата мира