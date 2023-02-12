11 лютого Реал обіграв у фіналі Клубного ЧС Аль-Хіляль 5:3. Це вже п'ятий подібний трофей в історії мадридського клубу (2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 та 2022/2023).
Варто побачити Лунін з'явився на церемонії нагородження клубного ЧС з прапором України: патріотичне фото
Анчелотті: Я нікуди звідси не піду
У Ла Лізі "Королівський клуб" продовжує вести боротьбу з Барселоною за чемпіонство іспанської першості. Також "вершкові" продовжують для себе змагання у Кубку Короля та Лізі чемпіонів.
Попри такі результати ЗМІ засватали вже головного наставника Реала Карло Анчелотті на тренерський місток збірної Бразилії. Начебто 63-річний італійський спеціаліст повинен там змінити Тіте, команда якого не виправдала очікувань на ЧС-2022 у Катарі.
На такі плани преси відреагував Анчелотті. Наставник мадридського клубу категорично відповів на чутки про його можливе звільнення з Реала.
Я нікуди звідси не піду, поки мене не виженуть,
– заявив Анчелотті.
Італійський фахівець поведе Реал до ще трьох трофеїв у поточному сезоні.
Вже 15 лютого підопічні Анчелотті зіграють у Ла Лізі проти Ельче.
Що відомо про тренерську кар'єру Анчелотті у Реалі
- Керує Реалом із липня 2021 року. До цього Анчелотті встиг попрацювати із Реджиною, Пармою, Ювентусом, Челсі, ПСЖ, Міланом, Баварією, Наполі та Евертоном.
- Це був другий прихід Карло до тренерського містка "вершкових" Вперше італійський спеціаліст очолив мадридців влітку 2013 року, де попрацював до кінця травня 2015 року. За цей час клуб під його керівництвом здобув 5 трофеїв.
- Загалом привів мадридську команду до вже 9 кубків.
- На чолі Реала провів вже 90 матчів.
- Контракт Анчелотті з "Королівським клубом" розрахований до кінця червня 2024 року.
- У поточному сезоні клуб під керівництвом Анчелотті продовжує битись на декількох фронтах – в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ла Лізі та півфіналі Кубка Іспанії.