11 лютого Реал обіграв у фіналі Клубного ЧС Аль-Хіляль 5:3. Це вже п'ятий подібний трофей в історії мадридського клубу (2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 та 2022/2023).

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Анчелотті: Я нікуди звідси не піду

У Ла Лізі "Королівський клуб" продовжує вести боротьбу з Барселоною за чемпіонство іспанської першості. Також "вершкові" продовжують для себе змагання у Кубку Короля та Лізі чемпіонів.

Попри такі результати ЗМІ засватали вже головного наставника Реала Карло Анчелотті на тренерський місток збірної Бразилії. Начебто 63-річний італійський спеціаліст повинен там змінити Тіте, команда якого не виправдала очікувань на ЧС-2022 у Катарі.

На такі плани преси відреагував Анчелотті. Наставник мадридського клубу категорично відповів на чутки про його можливе звільнення з Реала.

Я нікуди звідси не піду, поки мене не виженуть,

– заявив Анчелотті.

Італійський фахівець поведе Реал до ще трьох трофеїв у поточному сезоні.

Вже 15 лютого підопічні Анчелотті зіграють у Ла Лізі проти Ельче.

Що відомо про тренерську кар'єру Анчелотті у Реалі