11 февраля Реал обыграл в финале Клубного ЧМ Аль-Хиляль 5:3. Это уже пятый подобный трофей в истории мадридского клуба (2014/2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 и 2022/2023).
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Анчелотти: Я никуда отсюда не уйду
В Ла Лиге "Королевский клуб" продолжает вести борьбу с Барселоной за чемпионство испанского первенства. Также "сливочные" продолжают для себя соревнования в Кубке Короля и Лиге чемпионов.
Несмотря на такие результаты, СМИ усвоили уже главного наставника Реала Карло Анчелотти. на тренерский мостик сборной Бразилии. Вроде бы 63-летний итальянский специалист должен там изменить Тете, команда которого не оправдала ожиданий на ЧМ-2022 в Катаре
На такие планы печати отреагировал Анчелотти. Наставник мадридского клуба категорически ответил на слухи о его возможном увольнении из Реала.
Я никуда отсюда не уйду, пока меня не выгонят,
– заявил Анчелотти.
Итальянский специалист поведет Реал еще к трем трофеям в текущем сезоне.
Уже 15 февраля подопечные Анчелотти сыграют в Ла Лиге против Эльче.
Что известно о тренерской карьере Анчелотти в Реале
- Управляет Реалом с июля 2021 года. До этого Анчелотти успел поработать с Реджиной, Пармой, Ювентусом, Челси, ПСЖ, Миланом, Баварией, Наполи и Эвертоном.
- Это был второй приход Карло в тренерский мостик "сливочных" Впервые итальянский специалист возглавил мадридцев летом 2013 года, где поработал до конца мая 2015 года. За это время клуб под его руководством завоевал 5 трофеев.
- В общей сложности привел мадридскую команду к уже 9 кубкам.
- Во главе Реала провел уже 90 матчей.
- Контракт Анчелотти с "Королевским клубом" рассчитан до конца июня 2024 года.
- В текущем сезоне клуб под руководством Анчелотти продолжает сражаться на нескольких фронтах – в 1/8 финала Лиги чемпионов, Ла Лиге и полуфинале Кубка Испании.