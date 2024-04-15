Мадридский клуб одержал минимальную победу, а Андрей Лунин провел свой 12-й "сухой" матч в текущем сезоне-2023/2024. Украинец совершил несколько сейвов и помог Реалу взять важные три очка в борьбе за чемпионство.

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Арбитр принял неправильное решение

После поединка сдержанный Лунин раскритиковал судейство в матче с Мальоркой. Андрей прокомментировал эпизод в конце встречи, когда он был первым на мяче после подачи, но из-за столкновения с Ведатом выпустил его из рук и оказался на газоне.

После чего Мурики пробил, но не попал в уже незащищенные ворота Реала. Казалось, что должен был прозвучать судейский свисток, который бы зафиксировал фол в атаке от хозяев поля. Однако главный арбитр поединка проигнорировал этот эпизод, чем разгневал Лунина.

Это явный удар, явный фол. Этого не может быть,

– сказал украинский голкипер Реала.

Отметим, что матч против Мальорки стал для Лунина уже 26-м в сезоне, в которых он пропустил 22 гола.

Реал после этой выездной победы набрал уже 78 баллов и продолжает удерживать лидерство. Отрыв от Барселоны, которая занимает 2-ю позицию, составляет 8 очков.

Третьей идет Жирона, которая в 31-м туре потеряла пункты в игре с мадридским Атлетико – 65 очков.

К слову, следующий матч команда Карло Анчелотти проведет 17 апреля. В этот день "сливочные" попытаются на выезде одолеть МанСити и выйти в полуфинал Лиги чемпионов-2023/2024. Начало в 22:00 (по Киеву). Первая встреча закончилась боевой ничьей 3:3.