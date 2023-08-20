Предстоящий матч в основе под вопросом: Анчелотти прокомментировал игру Лунина, сделавшего 7 сейвов

В субботу, 19 августа, мадридский Реал сыграл матч второго тура Ла Лиги. Соперником "сливочных" была Альмерия.

Андрей Лунин сыграл второй матч подряд в основном составе "королевского клуба". Мадридцы победили со счётом 3:1 на выезде.

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Анчелотти похвалил Лунина, но есть нюанс.

После игры главный тренер Реала дал свой комментарий по поводу матча. Отдельно он рассказал о вратарской позиции в клубе и дал оценку выступлению украинца.

Лунин? Он сыграл очень хорошо, как и против Бильбао. Это вратарь, которому мы доверяем, и у него такая же уверенность, как у Кепы. Рано или поздно Кепа должен будет сыграть, возможно, в следующем матче,

– сказал Анчелотти.

Отметим, что в первом туре против Атлетика из Бильбао Андрей Лунин отыграл на "ноль" при минимуме работы, а во втором матче уже имел больше работы и продемонстрировал, что заслуживает шанса стать основным в Реале.

Украинец, несмотря на пропущенный гол, надежно провел матч, совершив 7 сейвов. Также Андрей перехватил 1 навес, сделал 34 касания мяча и отдал 19 из 20 точных передач.

После этих матчей фанаты Реала все больше восторгаются игрой украинца и требуют в соцсетях, чтобы именно он был номер один в своей любимой команде. Однако, судя по комментариям Анчелотти, он пока не разделяет их позицию, надеемся, что временно.

. После травмы Тибо Куртуа , Реал ему взамен срочно подписал Кепу из Челси, который будет играть в Мадриде на правах аренды до конца сезона.

Следующий матч мадридский Реал сыграет 25 августа в 22:00 против Сельты. Это уже будет третья игра подряд, которую команда Анчелотти сыграет на выезде в этом сезоне.

Видеообзор матча Альмерия – Реал