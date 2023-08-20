Андрей Лунин сыграл второй матч подряд в основном составе "королевского клуба". Мадридцы победили со счётом 3:1 на выезде.

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Анчелотти похвалил Лунина, но есть нюанс.

После игры главный тренер Реала дал свой комментарий по поводу матча. Отдельно он рассказал о вратарской позиции в клубе и дал оценку выступлению украинца.

Лунин? Он сыграл очень хорошо, как и против Бильбао. Это вратарь, которому мы доверяем, и у него такая же уверенность, как у Кепы. Рано или поздно Кепа должен будет сыграть, возможно, в следующем матче,

– сказал Анчелотти.

Отметим, что в первом туре против Атлетика из Бильбао Андрей Лунин отыграл на "ноль" при минимуме работы, а во втором матче уже имел больше работы и продемонстрировал, что заслуживает шанса стать основным в Реале.

Украинец, несмотря на пропущенный гол, надежно провел матч, совершив 7 сейвов. Также Андрей перехватил 1 навес, сделал 34 касания мяча и отдал 19 из 20 точных передач.

После этих матчей фанаты Реала все больше восторгаются игрой украинца и требуют в соцсетях, чтобы именно он был номер один в своей любимой команде. Однако, судя по комментариям Анчелотти, он пока не разделяет их позицию, надеемся, что временно.

Справка. После травмы Тибо Куртуа, Реал ему взамен срочно подписал Кепу из Челси, который будет играть в Мадриде на правах аренды до конца сезона.

Следующий матч мадридский Реал сыграет 25 августа в 22:00 против Сельты. Это уже будет третья игра подряд, которую команда Анчелотти сыграет на выезде в этом сезоне.

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