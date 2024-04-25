"Меня это не беспокоит": тренер Реала отреагировал на требования Барселоны переиграть Эль-Класико

В прошлом туре Ла Лиги состоялось Эль-Класико между Реалом и Барселоной, в котором мадридский клуб одержал волевую победу со счетом 3:2. Победный гол во встрече забил Джуд Беллингем.

После поединка президент Барселоны Жоан Ляпорт раскритиковал судейство в испанском Классическом и заявил, что каталонский клуб будет требовать переигровки матча. По мнению "блаугранас", они забили чистый гол в ворота Андрея Лунина, который арбитр не засчитал. Мяч полностью не пересек линию ворот украинца, хотя "сине-гранатовые" считают иначе.

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Спокойная реакция Анчелотти

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти отреагировал на слова владельца Барселоны о переигровке.

Меня это не беспокоит. Сейчас мы чувствуем себя прекрасно, и все, что происходит вокруг, никак на нас не влияет. У нас есть предчувствие, что завершение сезона будет фантастическим. Все остальное неважно. Как отношусь к предложению переиграть матч? Это только мнение. Я не комментирую чужие точки зрения,

– ответил Анчелотти.

После этой победы в Эль-Класико Реал увеличил свое преимущество над Барселоной уже до 11 баллов – 81 против 70-ти очков у каталонцев. Впереди у обоих клубов еще по 6 туров.

В ближайшем 33-м туре Ла Лиги Реал сыграет на выезде против Реал Сосьедад (26 апреля в 22:00 по Киеву), а Барселона примет Валенсию (29 апреля тоже в 22:00).

Ожидается, что Анчелотти прибегнет к кадровым ротациям в этом матче, дав отдохнуть некоторым футболистам перед первым полуфиналом Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Это касается и Андрея Лунина, который может начать игру Ла Лиги на скамейке запасных, а место в воротах Реала займет Кепа Аррисабалага.

Напомним, что в случае поражения Барселоны в Эль-Класико Хави должен был быть уволен с должности главного тренера команды. Однако после фиаско в каталонском клубе сели за круглый стол и договорились о продолжении сотрудничества. Хави решил остаться в команде на следующий сезон-2024/2025.