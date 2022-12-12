Сборную Бразилии может возглавить самый титулованный тренер Европы: кто поведет "селесао" на ЧМ-2026

12 декабря 2022, 15:10
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Источник:

UOL

Итальянский специалист Карло Анчелотти рассматривается вероятным кандидатом на должность главного тренера "пентакампионов". Стороны уже провели предварительные переговоры.

Главный фаворит чемпионата мира 2022 года сборная Бразилии прекратила борьбу на стадии 1/4 финала. Не выполнив главную миссию на Мундиале "пентакампионов" покинул ее главный тренер Тите .

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Бразильская федерация футбола уже приступила к поиску нового наставника, который приведет сборную к золотым наградам.

Анчелотти – вариант для Бразилии.

По данным местных журналистов, бразильцы чиновники контактировали с главным тренером Реала Карло Анчелотти. Контракт с королевским клубом у итальянца истекает летом 2023 года.

Именно после окончания действия контракта Анчелотти готов возглавить "селесао". В составе сборной Бразилии играют три представителя Реала: Эдер Милитао, Винисиус Жуниор и Родриго.

Пока Анчелотти будет дорабатывать контракт со "сливочными", федерация рассматривает приглашение временного тренера.

Карло Анчелотти – самый титулованный тренер Европы.

  • Карло Анчелотти является самым успешным тренером Европы. Он единственный, кто выигрывал 5 топ-чемпионатов Старого Света.
  • Кроме того, Анчелотти первый и единственный тренер, четырежды выигрывавший Лигу чемпионов.
  • Он дважды выигрывал Клубный чемпионат мира, руководя Миланом и Реалом.
  • Следует отметить, что Ачелотти был помощником Арриго Сакки в сборной Италии в период с 1992 по 1995 годы. Самым высоким достижением команды был выход в финал чемпионата мира 1994 года.
  • Большего опыта работы со сборными у итальянца не было.
Автор: Сергій Шаховець