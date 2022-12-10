Збірна Бразилії сенсаційно поступилася Хорватії у чвертьфіналі Мундіалю. "Пентакампіони" були спантеличені надійною грою воротаря "картатих" Домініка Ліваковіча.

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Поєдинок проти хорватів став особливим для "десятки" "чарівників м'яча" Неймара. Гол 30-річного форварда став 77-им у футболці збірної Бразилії. За цим показником нападник зрівнявся із головним бомбардиром "селесао" Пеле.

Проте це досягнення не надто тішить Неймара. Після закінчення поєдинку зірковий форвард повідомив про своє можливе завершення кар'єри у збірній.

Складна дилема Неймара

"Мені потрібно ще трохи про це подумати. Не прощаюся зі збірною, але також і не гарантую на сто відсотків, що повернуся. Маю ще подумати про це, про правильні кроки для себе та національної команди", – сказав бразилець.

Форвард ПСЖ дуже болюче переживає виліт "селесао" від Хорватії.

Це жахливе відчуття. Важко підібрати слова, щоб описати це відчуття. Ми билися, але я пишаюся своїми партнерами, їхнім характером, який вони продемонстрували, виконуючи пенальті,

– відзначив Неймар.

Зазначимо, що турнір у Катарі непросто складався для Неймара. Вже в самому першому матчі групового раунду проти Сербії бразилець отримав травму. Пропустивши два наступні поєдинки, форвард повернувся у грі 1/8 фіналу проти Південної Кореї (4:1). Але чвертьфінальний матч проти Хорватії став останнім для Неймара та його партнерів на Мундіалі-2022.

Статистика Неймара у збірній. У складі "пентакампіонів" форвард ПСЖ зіграв 124 матчі, у яких забив 77 голів. На ЧС-2022 Неймар відіграв 3 матчі, забив 2 голи та віддав один асист.

Раніше ми повідомляли, що головний тренер Бразилії Тіте відразу після поразки у чвертьфіналі подав у відставку.