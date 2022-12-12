Головний фаворит чемпіонату світу 2022 збірна Бразилії припинила боротьбу на стадії 1/4 фіналу. Не виконавши головну місію на Мундіалі, "пентакампіонів" покинув її головний тренер Тіте.

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Бразильська федерація футболу вже розпочала пошук нового наставника, який приведе збірну до золотих нагород.

Анчелотті – варіант для Бразилії

За даними місцевих журналістів, бразильські чиновники контактували з головним тренером Реалу Карло Анчелотті. Контракт з королівським клубом у італійця завершується влітку 2023 року.

Саме після закінчення дії контракту Анчелотті готовий очолити "селесао". У складі збірної Бразилії грають три представники Реалу: Едер Мілітао, Вінісіус Жуніор та Родріго.

Поки Анчелотті буде допрацьовувати контракт з "вершковими", федерація розглядає запрошення тимчасованого тренера.

Карло Анчелотті – найтитулованіший тренер Європи.