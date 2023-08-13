Показал спокойствие и уверенность: Анчелотти похвалил Лунина после "сухого" матча и вспомнил Кепу

Мадридский Реал стартовал с победы в сезоне 2023/2024. Команда Карло Анчелотти на выезде одолела Атлетик из Бильбао.

Из-за травмы Тибо Куртуа с первых минут сыграл Андрей Лунин, для которого этот матч стал 18-м официальным в составе мадридцев. Украинец отыграл на "ноль", а команда победила со счетом 2:0.

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Анчелотти доволен игрой Лунина

Андрей провел "сухой" матч при минимуме работы, он совершил один сейв, трижды отбил мяч кулаками, перехватил 2 навеса и отдал 28 точных из 31 передачи.

После поединка главный тренер Реала дал пресс-конференцию, где прокомментировал выступление украинца и ответил на вопрос о Кепе, который за информацией Фабрицио Романо, должен в ближайшее время присоединиться к "сливочным".

Лунин действовал очень хорошо, спокойно, сосредоточенно и с уверенностью в себе. Достаточно хорошо продвигал мяч от защиты и хорошо забирал верховые мячи. У него было немного возможностей показать свое качество. Кепа? Он не игрок Реала, и я не говорю о тех футболистах, которые не принадлежат клубу,

– заявил Анчелотти.

Что известно о Кепе, который близок к трансферу в Реал

Воспитанник Атлетика из Бильбао. За родную команду сыграл 54 матча, в которых пропустил 66 голов. После чего был продан в Челси за 80 миллионов евро, это жо сих пор остается рекордной суммой в истории, которую платили за вратаря. За лондонцев сыграл 163 матча, в которых пропустил 175 мячей и 59 игр сыграл на "ноль". За это время стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира. Контракт с Челси рассчитан до 30 июня 2025 года.

. Следующий поединок Реал сыграет 19 августа. Во втором туре чемпионата Испании мадридцы снова сыграют на выезде, их соперником будет Альмерия. Начало матча в 20:30.