Бавария – Лейпциг 0:3

Голы: Ольмо, 3, 44, 68 (пен)

Следом за Англией, Испанией и Францией футбольный сезон стартовал в Германии. В эти выходные в стране проходят первые матчи Кубка, а также был разыгран Суперкубок, пишет 24 канал.

По теме Арсенал без Зинченко создал крутой камбек против Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии

В нем встретились действующий чемпион Бавария и обладатель Кубка Лейпциг, занявший третье место в прошлом сезоне. Обе команды провели серьезную трансферную кампанию летом. Особенно это касается "быков".

Кадровые смены летом

Клуб оставили сразу три лидера Кристофер Нкунку, Доминик Собослаи и Йошко Гвардиол. Им на смену пришли менее статусные, но перспективные футболисты (Лукеба, Битшиабу, Зайвальд, Карвальо, Опенда, Симонс).

Бавария же продала только Садио Мане и Янна Зоммера, при этом приобретя защитника Ким Мин Дже и звезду АПЛ Харри Кейна. Последние начали матч за Суперкубок со скамейки для запасных и появились только после перерыва.

Феерия от Дани Ольмо

До этого Лейпциг уже создал комфортное преимущество в два мяча. Героем матча стал испанец Дани Ольмо. Уже на третьей минуте хавбек прошил Ульрайха после заблокированной подачи со штрафного.

Читайте также Манчестер Сити готов защитить трофей: кого считают фаворитами Лиги чемпионов 2023-2024

А под занавес первого тайма Дани показал суперкласс. Испанец получил мяч от Вернера на углу площадки, пошил в дураках Де Лигта и Лаймера и пробил между чем вратарю.

Выход Кейна, Комана и Горецки не помог Баварии отыграться. Лейпциг же забил в третий раз и опять это сделал Ольмо. В своей площадке Мазрауи сыграл рукой и Дани с отметки оформил хет-трик.

Таким образом, "быки" входят в сезон на положительной ноте, приобретая первый для себя Суперкубок. Уже через неделю оба клуба начнут свой путь в Бундеслиге. Бавария отправится в гости к Вердеру, тогда как Лейпцига ожидает выездная игра с Байером.

Видеообзор матча Бавария – Лейпциг: