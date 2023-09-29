Украинский голкипер только в августе 2023 перебрался из Шахтера в Бенфику. С этого времени успел провалиться в Лиге чемпионов, да и зарекомендовать себя в качестве надежного голкипера.

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Шмидт: Каждая игра будет помогать ему прогрессировать

Тренерский штаб во главе с Роджером Шмидтом полностью доверяет Анатолию Трубину, ведь верят, что с каждым матчем украинец будет двигаться вперед. Наставник Бенфики видит, с какой мотивацией тренируется и играет новичок команды.

Также Шмидт анонсировал выход Трубина в старте португальского дерби против Порта, соперника его бывшего украинского клуба в Лиге чемпионов.

"Он очень спокоен, совсем не расстроен. У него был не лучший старт на нашем стадионе против Зальцбурга, но затем во время игры он оставался спокойным, ему удалось добавить, сосредоточиться", – сказал Шмидт.

Каждая игра будет помогать ему прогрессировать, лучше узнать своих партнеров по команде, а также привыкнуть к стадиону. Он очень мотивирован. Я не вижу в нем нервного вратаря, который слишком много думал о таких вещах. Штаб хорошо подготовил его. Уверен, что завтра он проведет хорошую игру,

– добавил коуч "орлов".

Обратите внимание! Дерби между Бенфикой и Портом начнется 29 сентября в 21:45 (по Киеву). На поле встретятся вторая и третья команды сезона. Между ними разница всего в один балл.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров тоже поддержал украинского голкипера, неудачно дебютировавшего за "орлов" в еврокубках.

Напомним, что Трубин подписал контракт с португальским грандом до конца июня 2028-го и провел за команду уже 3 встречи (4 пропущенных гола).