Український голкіпер лише у серпні 2023 року перебрався із Шахтаря у Бенфіку. Від цього часу встиг провалитись у Лізі чемпіонів, так і зарекомендувати себе у ролі надійного голкіпера.

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Шмідт: Кожна гра буде допомагати йому прогресувати

Тренерський штаб на чолі з Роджером Шмідтом повністю довіряє Анатолію Трубіну, адже вірять, що з кожним матчем українець буде рухатись уперед. Наставник Бенфіки бачить з якою мотивацією тренується та грає новачок команди.

Також Шмідт анонсував вихід Трубіна у старті португальського дербі проти Порту, який є суперником його колишнього українського клубу у Лізі чемпіонів.

"Він дуже спокійний, зовсім не знервований. У нього був не найкращий старт на нашому стадіоні проти Зальцбурга, але потім під час гри він залишався спокійним, йому вдалося додати, зосередитися", – сказав Шмідт.

Кожна гра буде допомагати йому прогресувати, краще пізнати своїх партнерів по команді, а також звикнути до стадіону. Він дуже мотивований. Я не бачу в ньому знервованого воротаря, який би занадто багато думав про такі речі. Штаб добре підготував його. Впевнений, що завтра він проведе хорошу гру,

– додав коуч "орлів".

Зверніть увагу! Дербі між Бенфікою та Порту розпочнеться 29 вересня о 21:45 (за Києвом). На полі зустрінуться друга та третя команди сезону. Між ними різниця лише в один бал.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров теж підтримав українського голкіпера, який невдало дебютував за "орлів" у єврокубках.

Нагадаємо, що Трубін підписав контракт із португальським грандом до кінця червня 2028-го та провів за команду вже 3 зустрічі (4 пропущені голи).