Интер договорился с вратарем сборной Украины: о каком контракте идет речь

Украинский голкипер Анатолий Трубин, похоже, продолжит карьеру в итальянской Серии А. Интер вроде бы уже ударил по рукам с вратарем Шахтера.

Известный инсайдер сообщил, что "нерадзурри" договорились с Анатолием Трубиным о долговременном контракте до 2028 года. Однако есть один нюанс в этом всем.

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Три трансферных инсайда об Анатолии Трубине

Трубин станет футболистом Интера лишь в том случае, если итальянский гранд продаст свой первый номер команды Андре Онана, который близок к переезду в Манчестер Юнайтед. Хотя у 27-летнего камерунского вратаря контракт с итальянцами до конца июня 2027 года.

Другой инсайдер Фабрицио Романо информировал о том, что Интер провел встречу с представителем агентства, занимающегося интересами 21-летнего голкипера Шахтера. Вроде бы Трубин является одним из 2-3 кандидатов, рассматриваемых "нерадзурри", как замену Онана. Не исключено, что Интер подпишет контракты сразу с двумя голкиперами.

Ведь у 38-летнего Самира Хандановича закончился контракт с Интером, а о продлении соглашения пока речь публично пока идет.

Агентство, представляющее интересы Трубина, выставило приоритет. Футболист перейдет в тот клуб, готовый ему предложить первый номер в воротах команды.

По информации уже третьего инсайдера Джанлуки Ди Марцио, на этой встрече Интер объявил цену, готовую отдать за украинца. Речь идет о 10 миллионах евро. Об этих цифрах и раньше сообщалось. Также была информация о 15-20 миллионов евро за переход Анатолия.

Шахтер же хочет заработать на трансфере своего первого номера команды гораздо больше. Были слухи о 40 миллионов евро, которые могут отпугнуть всех претендентов на 21-летнего вратаря сборной Украины

Спортивный директор "горняков" Дарио Срна тоже отметил, что переход Трубина состоится в топовый клуб Европы, но при условии солидного предложения. Во время этих слов Срна вспомнил 100-миллионный трансфер Михаила Мудрика в Челси.

Интересно, что Челси да Мансити тоже интересуется чемпионом Украины-2022/2023.

Дончане не боятся выставлять солидные ценники за Трубина, хотя его контракт истекает уже в конце следующего сезона-2023/2024.

Недавно Анатолий помог украинской "молодежке" дойти до полуфинала Евро-2023. К сожалению, в шаге от финала команда Руслана Ротаня проиграла Испании (5:1). Вратарь донецкого клуба отыграл в 4-х из 5-ти матчей "молодежки".