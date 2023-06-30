Уже несколько дней в СМИ фигурирует информация об интересе "нерадзурри" к голкиперу сборной Украины и донецкому Шахтеру. Трубин вроде бы должен стать замену Андре Онану, который перейдет в МЮ. Агентство "Part Of The Game", обслуживающая Анатолия Трубина подтвердила слухи об Интере.

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Это уже не просто слухи

Представитель агентства ответил, что не только Интер "охотится" на украинского голкипера. Переговоры держат и касаются еще двух клубов из Англии.

Главное условие для соискателей, так это то, чтобы Трубин был первым номером в новом клубе. В настоящее время цена на трансфер Анатолия еще не установлена.

Интер проявляет интерес к Трубину. Переговоры продолжаются и касаются двух клубов. Кроме того, есть еще два английских клуба, которые хотят Анатолия. Для нас важным условием является то, чтобы он был первым вратарем. Как только это будет согласовано, наш клиент выберет следующий пункт назначения. Цена на Трубина еще не установлена,

– рассказал один из представителей "Part Of The Game".

Раньше была информация, что Челси присматривается к 21-летнему вратарю "горняков". "Аристократы" могут быть одним из двух клубов со слов представителя Трубина.

Также сообщалось, что Интер может выложить за Анатолия 15-20 миллионов евро. Но есть и слухи о 10 миллионах, учитывая то, что у голкипера в конце июня 2024-го заканчивается контракт с Шахтером.

К слову. На портале На портале Transfermarkt стоимость Трубина составляет 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Трубин провел за Шахтер 38 матчей (14 поединков сыграл на ноль), в которых пропустил 40 голов.

Пока Анатолий играет за "молодежку" Украины на Евро-2023. Уже 2 июля команда Руслана Ротаня сыграет в четвертьфинале турнира против грозной Франции. В плей-офф "сине-желтые" вышли со второго места группы "В".