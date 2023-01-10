После полномасштабного вторжения России в Украину спортсменов "из-за паребрика" постепенно вытесняют из разных видов спорта. Особенно активно принялись за футбол еще в феврале-марте.

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Сначала УЕФА дисквалифицировал российские клубы по еврокубкам, а затем уже ФИФА не допустила сборную России к матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022. На этом проблемы россиян не окончились.

Это очень не понравилось любителям устраивать геноцид в чужой стране. РФС протестовал на решения УЕФА и ФИФА в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

Однако представители закона встали на сторону цивилизованного мира. CAS отклонил все апелляции россиян. В заключении суда указано, что решения УЕФА и ФИФА были разумными, пропорциональными и необходимыми для обеспечения спокойного участия других стран в соревнованиях.

Дело не столько в военном конфликте. Речь о чрезвычайных и беспрецедентных последствиях, тотальном осуждении военного конфликта, реакции спортивного сообщества, введении санкций и запретов на въезд в Россию. Присутствие российских лиц может вызвать протесты и перерасти в насилие,

– говорится в заявлении CAS.

Россию продолжают игнорировать в Европе

Отметим, что летом команды из РФ не были допущены к новому евросезону. Позже сборной России не разрешили сыграть в квалификации Евро-2024, из-за чего она гарантированно пропустит этот турнир.

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За прошлый год сборная России провела три товарищеских матча, в которых показала невероятные результаты, не проиграв ни одного матча. Подопечные Карпина сверхуверенно переиграли мощную команду Кыргызстана (2:1), после чего героически отстояли нулевые ничьи в поединках с Таджикистаном и Узбекистаном.

К слову, в конце прошлого года россияне планировали выйти из УЕФА и перейти в азиатскую конфедерацию. Впрочем, представители АФК не гарантировали России места в своем сообществе, поэтому РФС решил номинально оставаться среди европейской цивилизации.