Голуб: Ломаченко – гений

Егор Голуб пытается поставить Денису Беринчику технический бокс. Поэтому тренера уже называют адептом идей Анатолия Ломаченко.

Это интересно Нельзя сказать, кто лучше, – тренер Беринчика сравнил Усика и Кличко

Голуб признался, что с одной стороны ему приятно, что его сравнивают с Ломаченко, но с другой – неудобно.

Я считаю, что Анатолий Николаевич – это вообще гений. Мне не все равно. С одной стороны мне очень приятно, а с другой – мне неудобно. Я считаю, что он величайший. Мне до него далеко. Это мой тренерский пример вообще как человека. Мне нравится его бокс, который он предлагает. Так, как боксирует Василий Ломаченко, Александр Усик и все в сборной (речь идет о "золотой" олимпийской сборной Украины 2012 года – 24 канал). Вот эта философия бокса мне очень нравится,

– заявил тренер.

Также тренер Беринчика рассказал, как Анатолий Ломаченко повлиял на него. Тренер рассказал о психологических секретах Ломаченко.

"Если хочешь победить – значит надо сделать больше! Все по желанию. У каждого индивидуально. Никто никого не заставляет делать. Здесь уже, как у тебя внутри самолюбие просыпается. Да, я, например, не буду делать. А ты понимаешь, что это нужно делать. Он (Анатолий Ломаченко, – 24 канал) никого ничего не заставляет делать. Просто рядом с ним это все хочется делать", – резюмировал Голуб.

Анатолий Ломаченко – тренер года по версии авторитетного журнала The Ring (2018).

Он является лучшим тренером мира по версии ассоциации BWAA в 2017 году.

Ломаченко называют одним из лучших современных тренеров по боксу.

Полную версию интервью Егора Голуба о том, почему он завершил карьеру боксера в любителях, кто привел сборную Украины по боксу к победам на Олимпийских играх 2012, какую оценку получил Денис Беринчик за бой против Исы Чаниева и какие шансы у Александра Усика в реванше против Энтони Джошуа читайте в эксклюзивном интервью 24 каналу.