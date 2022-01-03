Голуб: Стиль Усика мне больше нравится

Егор Голуб признался, что ему больше нравится стиль Александра Усика, чем Владимира Кличко.

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Стиль Александра Усика мне больше нравится. Игра, он игрок такой, мягкий, плавный, передвижение постоянно. Не давать по себе бить, постоянно жечь, жалить с дистанции, убираться, смещаться. Класс!,

– сказал тренер Беринчика.

После того как Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе, его начали сравнивать с Кличко в контексте, кто лучший боксер.

Голуб считает, что оба боксера заслуживают уважения, ведь достигли незаурядного успеха.

"Усик – абсолютный чемпион мира в крузервейте и сейчас владеет тремя титулами чемпиона мира в тяжелом весе, выиграл у Энтони Джошуа. Это вау! А Владимир Кличко 12 лет был чемпионом мира и провел 18 защит титула.

Нельзя сказать, кто лучше. И Александр красавец, и Владимир красавец. Я не возьму на себя ответственность судить, кто из них лучше. Чей бокс мне больше нравится – я сказал", – резюмировал тренер.

Усик – до сих пор непобедимый украинский боксер. Он выиграл все 19 поединков на профессиональном ринге. Александр – первый в истории Украины абсолютный чемпион мира по боксу.

Кличко, как и Усик – олимпийский чемпион. На протяжении всей карьеры Владимир успешно выступал в тяжелом весе. Кличко ушел из бокса в 2017 году после поражения Энтони Джошуа.

Полную версию интервью Егора Голуба о том, почему он завершил карьеру боксера в любителях, кто привел сборную Украины по боксу к победам на Олимпийских играх 2012, какую оценку получил Денис Беринчик за бой против Исы Чаниева и какие шансы у Александра Усика в реванше против Энтони Джошуа, читайте в эксклюзивном интервью 24 каналу.