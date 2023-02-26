Амосов напомнил о безумном Путине и войне в Украине: эмоциональная речь чемпиона Bellator

Украинский боец ММА Ярослав Амосов впервые появился на ринге с начала военной агрессии России. После поединка чемпион высказался о годовщине войны, которую начал кровавый диктатор Путин.

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов провел дебютную защиту титула. В поединке против американца Логана Сторли украинец одержал убедительную победу, пишет 24 канал.

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Амосов: Не забывайте, что происходит в Украине

После победы в поединке Амосов выразил благодарность украинским военным, защищающим наше государство от российского нашествия. Также чемпион Bellator напомнил о годовщине войны в Украине.

"Украинцы, я люблю вас, мой народ. Вчера была годовщина с того момента, как безумный Путин начал войну в моей стране. Он хочет убивать украинцев.

Я хочу поблагодарить украинскую армию за защиту моей страны. Хочу поблагодарить всех, кто помогает моей стране.

Пожалуйста, не забывайте о том, что происходит, потому что сегодня этот сумасшедший атакует Украину, но мы не знаем, что он сделает завтра", – сказал украинский чемпион.

Видео речи Амосова