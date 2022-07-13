Амосов: Я не какой-нибудь "Тиранозавр Рекс"

О своем нахождении в территориальной обороне боец ​​рассказал достаточно скромно. Он подчеркнул, что не считает себя супервоином.

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Я не какой-то там "Тиранозавр Рекс", который бегал и крушил всех подряд, по 300 танков в день взрывал. Такого не было. Я остался в Ирпене, чтобы помочь защитить его. Да, я попадал в разные ситуации. Пацаны, которые были со мной, и я сам – не какие-то супервоины,

– сказал Амосов.

Также украинский чемпион отметил важную работу волонтеров.

"Были пацаны, которые постоянно лезли в любые места. О них мало рассказывают почему-то. Не часто вспоминают и о волонтерах. Не могу понять, почему волонтеров забывают. Здесь все ходили обутые, одетые, сытые, у нас все было. Волонтеры все это находили, а я думал: "Как им это удается?" Как они все это привозят, договариваются?", – добавил боец.

Что известно о боксере

Ярослав Амосов летом 2021-го стал первым украинским чемпионом промоушена Bellator в среднем весе. Он победил Дугласа Лиму единогласным решением судей и отобрал у него титул.

С первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины Амосов вступил в ряды территориальной обороны Киевской области. Сам спортсмен родился и проживает в Ирпене.

Ярослав должен выйти в защиту титула против британца Майкла Пейджа (21-2) 13 мая в Лондоне, однако остался защищать Украину. Сам боец ​​уверяет, что вскоре может снова вернуться в соревнования.

Во время полномасштабного вторжения россии мама спортсмена надежно спрятала чемпионский пояс сына в подвале. Как только украинская армия отбила город, Амосов пришел в свое жилье и получил желанный трофей.