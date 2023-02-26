Чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов провів дебютний захист титулу. У поєдинку проти американця Логана Сторлі українець здобув переконливу перемогу, пише 24 канал.

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Амосов: Не забувайте, що відбувається в Україні

Після перемоги у поєдинку Амосов висловив подяку українським військовим, які боронять нашу державу від російської навали. Також чемпіон Bellator нагадав про річницю війни в Україні.

"Українці, я люблю вас, мій народ. Вчора була річниця з того моменту, як божевільний Путін почав війну в моїй країні. Він хоче вбивати українців.

Я хочу подякувати українській армії за захист моєї країни. Хочу подякувати всім, хто допомагає моїй країні.

Будь ласка, не забувайте про те, що відбувається, бо сьогодні цей божевільний атакує Україну, але ми не знаємо, що він зробить завтра", – сказав український чемпіон.

Відео промови Амосова

Нагадаємо, що у перші дні військової агресії Ярослав Амосов повернувся до України. Він відмовився від захисту титулу, який мав відбутися 13 травня 2022 року на стадіоні "Вемблі", а вступив до лав тероборони Київщини. Спортсмен народився і проживає в Ірпені. Під час тимчасової окупації міста мама Амосова сховала чемпіонський пояс від російських загарбників. Як тільки українські війська визволили місто, Амосов прийшов до свого житла та дістав пояс з підвалу.