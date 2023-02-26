В ночь с 25 на 26 февраля в Дублине (Ирландия) состоялся турнир Bellator 291. Главным событием шоу стал бой чемпиона промоушена в полусреднем весе Ярослава Амосова и обладателя временного титула Логана Сторли, пишет 24 канал.

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Украинец почти 20 месяцев не выходил на ринг. В начале военного вторжения России Амосов вступил в ряды территориальной обороны Киевщины и защищал Родину от врага. Теперь он вышел на ринг защитить чемпионский титул.

На бой против Сторли Амосов выходил под трек KALUSH "Дом".

Видео выхода на ринг Амосова

Тотальное преимущество Амосова

Поединок длился все пять раундов, в течение которых украинец доминировал над соперником. Амосов перебил американца в стойке, а в третьем раунде Сторли получил рассечение под правым глазом.

В 4-м раунде соперник украинца продолжал получать удары по голове. После одного из них американцу стало плохо.

В заключительной 5-минутке Амосов довел дело до логического завершения. Судьи единогласным решением отдали победу украинскому бойцу – 50-45, 50-45, 50-45.

Ярослав защитил титул чемпиона Bellator в полусреднем весе и увеличил количество побед до 27.

Обзор боя Амосов – Сторли

Напомним, что в 2020 году произошел первый поединок соперников. Тогда бой тоже длился пять раундов, но Амосов одержал победу раздельным решением судей.