Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов провел дебютную защиту титула. В поединке против американца Логана Сторли украинец одержал убедительную победу, пишет 24 канал.

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Амосов: Не забывайте, что происходит в Украине

После победы в поединке Амосов выразил благодарность украинским военным, защищающим наше государство от российского нашествия. Также чемпион Bellator напомнил о годовщине войны в Украине.

"Украинцы, я люблю вас, мой народ. Вчера была годовщина с того момента, как безумный Путин начал войну в моей стране. Он хочет убивать украинцев.

Я хочу поблагодарить украинскую армию за защиту моей страны. Хочу поблагодарить всех, кто помогает моей стране.

Пожалуйста, не забывайте о том, что происходит, потому что сегодня этот сумасшедший атакует Украину, но мы не знаем, что он сделает завтра", – сказал украинский чемпион.

Видео речи Амосова

Напомним, что в первые дни военной агрессии Ярослав Амосов вернулся в Украину. Он отказался от защиты титула, которая должна была состояться 13 мая 2022 года на стадионе "Уэмбли", а вступил в ряды терробороны Киевщины. Спортсмен родился и проживает в Ирпене. Во время временной оккупации города мама Амосова укрыла чемпионский пояс от российских захватчиков. Как только украинские войска освободили город, Амосов пришел в свое жилье и достал пояс из подвала.