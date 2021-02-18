Криштиану Роналду не сумел отличиться голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту. Португалец в одном из эпизодов попал в курьез.

В еврокубковом поединке Ювентус потерпел сенсационное поражение от Порту (2:1). Лидер туринского клуба Криштиану Роналду лишь однажды угрожал воротам соперника. Однако один забавный момент с его участием все же запомнился фанатам.

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Забавный эпизод

Звездный португалец подхватил мяч на фланге и был готов развивать атаку Ювентуса. Криштиану дорогой курьезно столкнулся со своим партнером Алексом Сандру и потерял мяч. Бразилец почему-то стоял неподвижно и не отошел с пути одноклубника. Этот блок был похож на защиту в американском футболе.

Роналду провел на поле весь матч, но не помог команде избежать неожиданного поражения. В одном из эпизодов футболист направил мяч на Морату в штрафной, но испанец не пошел на передачу. В этом эпизоде ​​Криштиану сильно разозлился на партнера по команде. Было видно, как португалец недоволен действиями своих одноклубников.

Ответный матч состоится 9 марта в 22:00.