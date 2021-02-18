Кріштіану Роналду не зумів відзначитись голом у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту. Португалець у одному з епізодів потрапив у курйоз.

У єврокубковому поєдинку Ювентус зазнав сенсаційної поразки від Порту (2:1). Лідер туринського клубу Кріштіану Роналду лише одного разу загрожував воротам суперника. Однак один кумедний момент з його участю таки запам'ятався фанатам.

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Кумедний епізод

Зірковий португалець підхопив м'яч на фланзі та був готовий розвивати атаку Ювентуса. Кріштіану дорогою курйозно зіткнувся зі своїм партнером Алексом Сандро та втратив м'яч. Бразилець чомусь стояв нерухомо та не відійшов зі шляху одноклубника. Цей блок був схожий на захист в американському футболі.

Роналду провів на полі весь матч, але не допоміг команді уникнути несподіваної поразки. У одному з епізодів футболіст спрямував м'яч на Морату у штрафний, але іспанець не пішов на передачу. У цьому епізоді Кріштіану сильно розлютився на партнера по команді. Було видно, як португалець незадоволений діями своїх одноклубників.

Матч-відповідь відбудеться 9 березня о 22:00.