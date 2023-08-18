Российские власти за деньги покупают лояльность известных спортсменов, которые уже не могут заработать на свою жизнь. Таким посмешищем стал американский боксер Кевин Джонсон, который уже не знает, как продемонстрировать свою преданность кремлевскому карлику, сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Очередной сумасшедший в российской палате

43-летний боксер принял российское гражданство и стал называться Кевином Владимировичем в честь Путина. Однако этого ему показалось мало.

На церемонию взвешивания в рамках боксерского шоу бывший американец пришел в футболке с огромным портретом российского диктатора. Кевин признался, что в этой тряпке он спит и даже занимается сексом. Лучшей иллюстрации к безумию, которое происходит в России и не нужно.

Что значит почему я пришел в этой футболке, мужик? Я – Кевин Владимирович! Я тот, кто я, и Россия теперь – это часть меня. Этого уже не отнять. Конечно, я буду в ней во время боя. Я сплю в ней, ем в ней, занимаюсь любовью в ней – это мой талисман,

– признался извращенец.

Напомним, что Кевин Джонсон изрядно получал по голове от украинских боксеров. В 2009 году Виталий Кличко победил "Кингпина" в 12-раундовом поединке. А в 2022 году Игорь Шевадзуцкий тоже нанес поражение бестолковому ветерану. Очевидно, этого оказалось недостаточно.