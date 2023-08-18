Російська влада за гроші купує лояльність відомих спортсменів, які вже не можуть заробити на своє життя. Таким посміховиськом став американський боксер Кевін Джонсон, який вже не знає, як продемонструвати свою відданість кремлівському карлику, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Черговий божевільний у російській палаті

43-річний боксер прийняв російське громадянство та став називатися Кевіном Владіміровічем на честь Путіна. Проте цього йому здалося замало.

На церемонію зваження в рамках боксерського шоу колишній американець прийшов у футболці з величезним портретом російського диктатора. Кевін зізнався, що у цій шматці він спить та навіть займається сексом. Кращої ілюстрації до божевілля, яке відбувається в Росії і не потрібно.

Що означає чому я прийшов у цій футболці, мужик? Я – Кевін Владіміровіч! Я той, хто я є, і Росія тепер – це частина мене. Цього вже не відібрати. Звичайно, я буду в ній під час бою. Я сплю в ній, їм у ній, займаюся коханням в ній – це мій талісман,

– зізнався збоченець.

Нагадаємо, що Кевін Джонсон добряче отримував по голові від українських боксерів. У 2009 році Віталій Кличко переміг "Кінгпіна" у 12-раундовому поєдинку. А у 2022 році Ігор Шевадзуцький теж завдав поразки безтолковому ветерану. Очевидно, цього виявилося замало.