Пока некоторые российские спортсмены пытаются спасти свою карьеру и бегут из "родных болот", боксер Кевин Джонсон отмечается безумным поступком. Американский боксер сменяет свое имя. Да еще в честь кого. Самого Владимира Путина, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Кевин Джонсон заявил, что решил добавить к своему имени "Владимирович", чтобы сделать комплимент Путину и быть хотя бы немного похожим на российского террориста. Похоже, что боксер даже не догадывается, что Владимирович это отчество.

Боксер из США считает, что такой шаг приблизит его к российскому паспорту, который он так сильно хочет получить. После чего планирует остаться, чтобы жить и работать на русских болотах. Такое решение он принял после победы над российским боксером Вячеславом Дациком. Похоже, что американцу отбили всю голову.

Чтобы сделать самый большой комплимент президенту Владимиру Путину, я решил изменить мое имя. Меня теперь зовут Кевин Владимирович – в честь Владимира Путина. Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский,

– сказал боксер из США.

Такой поступок боксер вызвал хейт со стороны поклонников бокса, которые явно не оценили такое решение Джонсона. Они называют такой поступок "глупым".

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