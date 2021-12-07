Американец с впечатляющим рекордом бросил вызов Ломаченко

Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко, заявил, что хочет организовать ему бой против американца Шакура Стивенсона. Серебряный призер Олимпийских 2016 года уже оценил заявление Арума.

24-летний Стивенсон положительно откликнулся на идею провести бой с Василием Ломаченко. Американец бросил вызов Ломаченко.

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В своем твиттере он сделал репост заявления Арума и обратился к украинскому боксеру. "Давай сделаем это", – написал Стивенсон.

Достижения Стивенсона

Шакур Стивенсон дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года и уже провел 17 поединков. Такое же количество боев сейчас и у Ломаченко.

Рекорд непобедимого американца в профессионалах составляет 17 – 0. В девяти поединках он одержал победы нокаутом.

В 2021 году авторитетный журнал The Ring признал его лучшим в мире среди юниоров в легком весе.

Ломаченко игнорирует Стивенсона