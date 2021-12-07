Американец с впечатляющим рекордом бросил вызов Ломаченко
Источник:Твиттер Шакура Стивенсона
Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко, заявил, что хочет организовать ему бой против американца Шакура Стивенсона. Серебряный призер Олимпийских 2016 года уже оценил заявление Арума.
24-летний Стивенсон положительно откликнулся на идею провести бой с Василием Ломаченко. Американец бросил вызов Ломаченко.
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В своем твиттере он сделал репост заявления Арума и обратился к украинскому боксеру. "Давай сделаем это", – написал Стивенсон.
Достижения Стивенсона
Шакур Стивенсон дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2017 года и уже провел 17 поединков. Такое же количество боев сейчас и у Ломаченко.
Рекорд непобедимого американца в профессионалах составляет 17 – 0. В девяти поединках он одержал победы нокаутом.
В 2021 году авторитетный журнал The Ring признал его лучшим в мире среди юниоров в легком весе.
Ломаченко игнорирует Стивенсона
- Бывший чемпион в трех весовых категориях игнорирует заявления амбициозного Стивенсона. После того как Теофимо Лопес одолел Ломаченко, Стивенсон сказал, что сможет одержать более эффектную победу.
- В декабре 2020 года Шакур уже бросал вызов Василию. Однако тогда украинец восстанавливался от травмы плеча. Также Американец заявлял, что не отдаст Ломаченко ни одного раунда, если Василий все же примет бой.
- Заявления Боба Арума о бое Ломаченко – Стивенсон тоже не новы. В ноябре 2021 года он говорил, что хочет организовать этот бой в полулегком весе или и легком.
- Следующий поединок Ломаченко проведет 11-го декабря против Ричарда Комми.