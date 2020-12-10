Бывший чемпион в полулегком весе Шакур Стивенсон не рекомендует Василию Ломаченко спускаться во второй полулегкий вес. Он считает, если выйдет на ринг с украинцем, то не позволит ему взять ни одного раунда в поединке.

В интервью для ютуб-канала "Morning Kombat" Шакур Стивенсон откровенно признался о шансах Василия Ломаченко во втором полулегком весе. Американец утверждает, что украинец не сможет противопоставить ему ничего на ринге и проиграет бой с разгромным счетом.

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Дерзкая рекомендация американца

Ломаченко – крутой боксер, но он возвращается после поражения. Я не думаю, что с его стороны будет мудро вызвать меня или попытаться перейти в мой вес. Говорить, что он был слишком малым для легкого дивизиона. Поэтому потерпел поражение от Лопеса. Сомневаюсь, что это будет мудрое решение,

– заявил боксер из США.

Американец не рекомендует совершать таких ошибок Василию, намекая на то, что здесь он потерпит еще более позорное поражение от него, чем нанес ему Теофимо.

"Я не говорю ничего плохо о Лопесе, он доминировал на ринге. Чувствую, что смогу взять каждый раунд в бою с Ломаченко. Ему будет сложно выиграть хотя бы один из 12", – подытожил Стивенсон.

Кто такой Шакур Стивенсон? Серебряный призер Олимпиады-2016. В октябре 2019-го года в бою с американцем Джоетом Гонсалесом выиграл вакантный титул чемпиона WBO в полулегком весе. Шакур был одним из первых, кто Серебряный призер Олимпиады-2016. В октябре 2019-го года в бою с американцем Джоетом Гонсалесом выиграл вакантный титул чемпиона WBO в полулегком весе. Шакур был одним из первых, кто провел успешный бой после карантина.

Интересно, что Стивенсон спарринговал с Ломаченко и Лопесом. Сам американец ранее заявлял, что не прочь встретиться с украинцем. После поражения Василия многие другие соперники начали разбрасывать громкими заявлениями о потенциальных поединках с боксером из Украины.