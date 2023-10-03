"Выбил бы из него все дерьмо": непобежденный Стивенсон решил проучить Ломаченко
Источник:FightHype.com
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко продолжает оставаться желанным соперником для топ-боксеров. Очередным дерзким заявлением отметился американец Шакур Стивенсон.
Обидчик Василия Ломаченко Девин Хейни решил подняться в весовой категории, чем окончательно похоронил мечты украинца на реванш. Однако на бой с "Хай-Теком" претендуют многие топовые боксеры.
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Стивенсон: Есть шанс отправить Ломаченко в нокаут
Непобежденный американец Шакур Стивенсон уже не раз бросал вызов на бой Ломаченко. Однако экс-чемпион в трех дивизонах постоянно избегал встреч со своим партнером по спаррингам.
Стивенсон не сомневается в своей победе над украинским боксером. Об этом он в очередной раз подчеркнул в недавнем интервью.
Хотел бы провести бой с Ломаченко. Не понимаю почему нет. Я бы выбил из него все дерьмо. У него большое имя в легком весе, и если мне удастся заставить его выйти в ринг, то мир поймет, что я – настоящий чемпион. У меня есть шанс отправить его в нокаут,
– заявил Стивенсон.
26-летний американец надеется, что в следующем году бой с Ломой все-таки состоится.
Надеюсь, нам удастся организовать этот поединок. Не знаю, почему его команда держит подальше от меня из-за наших спаррингов,
– рассказал Шакур.
- Напомним, что Василий Ломаченко после поражения от абсолютного чемпиона мира Дэвина Хейни взял паузу в карьере. Теперь одним из вероятных его соперников называют Джорджа Камбососа.
- Шакур Стивенсон уже в ноябре сразится за один из поясов легкого дивизиона. Американец проведет бой за титул чемпиона WBC против доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса. Поединок состоится 16 ноября в Лас-Вегасе.
- Отметим, что "Бесстрашный", как называют Стивенсон, до сих пор не знает горечи поражений в ринге. На его счету 20 побед, в том числе 10 досрочных.