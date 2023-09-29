Украинские спортсмены с первых дней войны собрались вокруг помощи Украине в борьбе с российской агрессией. Многие из них либо ушли на фронт с оружием, либо помогают в информационном и гуманитарном планах.

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Очередное предательство Ломы

Впрочем, боксер Василий Ломаченко ведет себя очень странно в течение последнего года. После начала полномасштабной войны он якобы вступил в ряды терробороны Белгород-Днестровского, но затем уехал заграницу и начал продвигать антиукраинскую риторику.

Главным позором Ломаченко является его приверженность пророссийской организации УПЦ МП. Василий даже дал интервью, где положительно отзывается о ее главе митрополите Онуфрие.

Я несколько раз приходил в Киево-Печерскую лавру прикладываться к мощам и там познакомился с монахами. Они пригласили, говорили, что если у меня будет возможность и время, то чтобы приходил на послушание. Однажды после поединка я вернулся и позвонил по телефону, попросил о такой возможности. Мы получили ее ненадолго, буквально на полдня, потрудились немного и уехали домой. Блаженнейший Митрополит Онуфрий – очень светлый человек. У людей, очень давно духовно развивающихся, ощущается сила и мощь, которой Всевышний их наделяет. Сложно подобрать какие-то слова, но чувствуется сила человека. Прекрасно понимаешь, что все это он получает благодаря своим молитвам, стараниям, любви к Господу. Наверное, вот этим отвечает ему Господь и дает ему внутреннюю энергию,

– произнес Ломаченко.

Как Василий стал агентом пророссийской УПЦ МП

Напомним, что СБУ чуть ли не еженедельно разоблачает попов и сторонников УПЦ МП на поддержке агрессора и нанесении ущерба украинской государственности. Сам же Василий за это обвиняет Украину в якобы "притеснении религиозных прав и церковном расколе".

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При этом Ломаченко постоянно разговаривает на русском и превратил свой инстаграмм в источник антиукраинской пропаганды. Боксер обвинял Президента Украины Владимира Зеленского в попытке расколоть общество и сравнивал руководство Украины с немецкими нацистами.

Это позволило Василию собрать у себя на странице немало поклонников "русского мира", которые одобрительно откликаются на антиукраинские посты. Неудивительно, ведь Ломаченко решил заблокировать свой инстаграмм для пользователей из Украины.