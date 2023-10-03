Кривдник Василя Ломаченка Девін Хейні вирішив піднятися у ваговій категорії, чим остаточно поховав мрії українця на реванш. Однак на бій з "Хай-Теком" претендують чимало топових боксерів.

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Стівенсон: Маю шанс відправити Ломаченка в нокаут

Непереможений американець Шакур Стівенсон вже неодноразово кидав виклик на бій Ломаченку. Проте ексчемпіон у трьох дивізіонах постійно уникав зустрічі зі своїм партнером по спарингах.

Стівенсон не сумнівається у своїй перемозі над українським боксером. Про це він вчергове наголосив у нещодавньому інтерв'ю.

Хотів би провести бій з Ломаченком. Не розумію, чому ні. Я вибив би з нього все лайно. Він має велике ім'я в легкій вазі, і якщо мені вдасться змусити його вийти в ринг, то світ зрозуміє, що я – справжній чемпіон. Я маю шанс відправити його в нокаут,

– заявив Стівенсон.

26-річний американець сподівається, що в наступному році бій з Ломою все ж таки відбудеться.

Сподіваюся, нам все ж вдасться організувати цей поєдинок. Не знаю, чому його команда тримає подалі від мене через наші спаринги,

– розповів Шакур.