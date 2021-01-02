Альварес отказался от титула WBA
Сауль Альварес, который владел поясами WBA и WBC в суперсреднем весе освободил чемпионский титул WBA в среднем весе. Теперь им будет обладать японец Риота Мурата.
20 декабря Сауль Альварес праздновал победу над Калум Смитом единогласным решением судей. После этой победы мексиканец решил отказаться от титула WBA в среднем весе. Об этом сообщает TalkSport.
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Причина отказа от титула
Подтверждением этого является то, что на официальном сайте Всемирного боксерского совета Альвареса убрали из списка чемпионов.
О таком решении мексиканца также сообщает Boxing Scene. Причиной такого решения стало то, что боксер хочет сконцентрироваться исключительно на поединках в суперсреднем весе, в котором он и победил Смита.
В 2018 году Сауль стал чемпионом WBA после победы над казахстанским боксером Геннадием Головкиным. После этого он успешно защитил титул в бою с Дэниал Джейкобсом.
После отказа от пояса им завладел японец Риота Мурата, который имеет в своем активе и титул WBA Regular с 2017 года.
Кто такой Сауль Альварес?
Один из лучших боксеров из Мексики, который стал третьим мексиканцем, выигравшим титул в четырех категориях. После победы над Ковалевым Альварес занял первую строчку в рейтинге Pound for pound журнала The Ring, опередив украинца Василия Ломаченко.
Что известно о новом обладателя WBA?
- 34-летний японский боксер Риота Мурата – олимпийский чемпион 2012 года в Лондоне. Тогда он в финальном поединке победил бразильца Ескива Фалькао.
- Также японец сражался и против украинских представителей. На чемпионате мира 2011-го года в Баку в финале проиграл украинец Евгений Хитров, получив "серебро" соревнований.
- Последний раз выходил на ринг еще в декабре 2019-го года, когда в поединке одержал победу техническим нокаутом над Батлером.
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