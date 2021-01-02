Бой Фьюри – Джошуа – один из самых ожидаемых в боксерской общественности. Сейчас решение о поединке витает в воздух, поэтому боксеры встретились в виртуальном мире.

Британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри хотят как можно быстрее выйти на один ринг, чтобы определить победителя. Но единственной проблемой остается принципиальная позиция украинского боксера Александра Усика. Украинец – обязательный претендент на титул WBO, которым владеет Джошуа. Поэтому пока болельщики должны довольствоваться виртуальным боем британцев, сообщает BT Sport.

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Виртуальный нокаут от Фьюри

Сервис осуществил мечту боксерской сообщества и провел бой двух британских боксеров. Хотя схватка и была виртуальной, но эмоций и зрелищности в бою хватало. Несмотря на форму ринга и перчатки в настройках были указаны боксерские правила.

Фьюри и Джошуа мощно пробивали по голове и корпусу друг друга, но сильнее были выстрелы Тайсона. Он прицельно угрожал сопернику и разбил лицо Энтони. А потом довел поединок до нокаута. Энтони не выдержал пушки соперника и упал на канвас.

Добавим, что графика игры была на самом высоком уровне, поэтому казалось, что поединок был словно на реальном ринге. Победа Фьюри нокаутом. Интересно, будет ли такой же бой в реальном времени.

Фьюри – Джошуа: коротко

Усик победил Дерека Чисору, поэтому теперь предпочитает провести бой с Джошуа – чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Но сам британец предпочитает встретиться с земляком Фьюри. Поэтому судьба боя с украинцем пока неизвестна. Британская сторона попросила украинскую команду несколько повременить с поединком.

Кажется, что просьбы Энтони немного ослабили категорическую позицию Александра относительно боя. Усик начал намекать, что якобы позволит провести бой, где ринге сойдут двое боксеров из Великобритании. Сам 31-летний Джошуа не прочь побоксировать с боксером из Украины, но после боя с Фьюри.

Боксер из Украины может провести бой за вакантный пояс с Джо Джойсом или Джозефом Паркером, или провести промежуточный поединок.

Виртуальный бой Фьюри – Джошуа: смотрите видео