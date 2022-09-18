Ломаченко увидели на титульном поединке Альварес – Головкин
18 сентября 2022 , 10:41Читати новину українською
Сауль Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Василий Ломаченко посетил бой мексиканца против Геннадия Головкина.
Успевает не только тренироваться
Василий Ломаченко был замечен на нескольких фотографиях в соцсетях болельщиков и боксера Фернандо Варгаса. Украинец решил воочию увидеть третье сражение в этом противостоянии, сообщает 24 канал.
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Боксера из Украины поймали вблизи арены "T-Mobile Arena".
Ломаченко с фанатами / Фото из инстаграммы my_fat_boy_problems
Украинский боксер увидел 12-раундовое сражение, которое закончилось победой Канело по единогласному решению судей. Головкин так и не смог в трилогии ни разу победить.
- Напомним, что Ломаченко уехал за границу ради подготовки к следующему бою. 29 октября 2022 года состоится возвращение украинского боксера на ринг. Ломаченко подерется против Джемейна Ортиса на "Madison Square Garden" в Нью-Йорке.
- Подписчики боксера из Украины неоднозначно отреагировали на новость о предстоящем поединке спортсмена.