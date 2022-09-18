Ломаченко увидели на титульном поединке Альварес – Головкин

Сауль Альварес защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Василий Ломаченко посетил бой мексиканца против Геннадия Головкина.

Успевает не только тренироваться

Василий Ломаченко был замечен на нескольких фотографиях в соцсетях болельщиков и боксера Фернандо Варгаса. Украинец решил воочию увидеть третье сражение в этом противостоянии, сообщает 24 канал.

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Боксера из Украины поймали вблизи арены "T-Mobile Arena".



Ломаченко с фанатами / Фото из инстаграммы my_fat_boy_problems

Украинский боксер увидел 12-раундовое сражение, которое закончилось победой Канело по единогласному решению судей. Головкин так и не смог в трилогии ни разу победить.