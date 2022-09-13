"Василий, не забудь попросить благословения у русского попа"

Сторонники Василия Ломаченко неоднозначно отреагировали на предстоящее сражение украинца. Многие подписчики в инстаграмме пожелали боксеру удачи и победы. Но были и такие, кто вспомнил его странные религиозные взгляды, пишет 24 канал.

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Некоторые фанаты даже назвал Ломаченко предателем Украины из-за его московских взглядов в религии и недавние опубликованные видео со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой.

Попы одобрили соперника? Надеются, бой будет Христианским?

– написал один из подписчиков в инстаграмме.

Также вспомнили, как Василий после победы на гонцем Ричардом Комми повесил себе на плечи флаг Белгород-Днестровского, а не сине-желтый флаг.

"Василий, не забудь попросить благословения у русского попа"

"Первый бой Васи, который не жду"

"За предателя болеть не будем"

"Бл* если выйдет с флагом Белгород-Днестровского, то чемодан – вокзал – россия"

"Увидим твое поведение на счет Украины, потому что до этого мягко говоря было не очень"

"Вася, а какой флаг поднимешь в случае победы? Твои действия показали, что тебе и на твой родной город безразлично! Боксер ты хороший, а как человек дерьмо"

"Пусть тебе твоя церковь поможет".

Отметим, что официально бой Ломаченко был подтвержден 12 сентября. Василий в инстаграмме изложил постер из предстоящего поединка против Джемейна Ортиса. Под ним фанаты начали писать как слова поддержки, так и оставляли гневные комментарии.

Встреча Ломаченко – Ортис состоится 29 октября 2022 на "Madison Square Garden". Отмечается, что этот поединок станет разогревом перед титульным поединком украинца.