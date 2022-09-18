Успевает не только тренироваться
Василий Ломаченко был замечен на нескольких фотографиях в соцсетях болельщиков и боксера Фернандо Варгаса. Украинец решил воочию увидеть третье сражение в этом противостоянии, сообщает 24 канал.
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Боксера из Украины поймали вблизи арены "T-Mobile Arena".
Ломаченко с фанатами / Фото из инстаграммы my_fat_boy_problems
Украинский боксер увидел 12-раундовое сражение, которое закончилось победой Канело по единогласному решению судей. Головкин так и не смог в трилогии ни разу победить.
- Напомним, что Ломаченко уехал за границу ради подготовки к следующему бою. 29 октября 2022 года состоится возвращение украинского боксера на ринг. Ломаченко подерется против Джемейна Ортиса на "Madison Square Garden" в Нью-Йорке.
- Подписчики боксера из Украины неоднозначно отреагировали на новость о предстоящем поединке спортсмена.