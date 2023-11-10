В чемпионате Перу по футболу определился чемпион страны. В финальном матче встречались Университарио и Альянс на поле последних, пишет 24 канал.

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По регламенту чемпионство в Перу разыгрывается в финале между двумя лучшими командами регулярного чемпионата. В первой игре двухматчевой дуэли была зафиксирована ничья.

А вот на своем поле Альянс ничего не смог сделать из Университарио, уступив 0:2. Однако сразу после финального свистка на стадионе исчез свет.

Видеообзор матча Альянс – Университарио:

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Оказалось, это был умышленный неспортивный поступок от хозяев. Альянсу не захотелось видеть празднование чемпионства соперников, но это не помешало Университарио отметить успех.

Отметим, что обе команды являются успешными командами в чемпионате Перу. Альянс за свою историю выиграл 25 турниров, тогда как для Университарио это 27-й трофей.