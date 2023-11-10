В чемпіонаті Перу з футболу визначився чемпіон країни. У фінальному матчі зустрічались Універсітаріо та Альянс на полі останніх, пише 24 канал.

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За регламентом чемпіонство в Перу розігрується у фіналі між двома найкращими командами регулярного чемпіонату. У першій грі двоматчевої дуелі була зафіксована нічия.

А ось на своєму полі Альянс нічого не зміг вдіяти із Універсітаріо, поступившись 0:2. Проте одразу після фінального свистка на стадіоні знкло світло.

Відеоогляд матчу Альянс – Універсітаріо:

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Виявилось, що це був навмисний неспортивний вчинок від господарів. Альянсу не захотілось бачити святкування чемпіонства суперників, але це не завадило Універсітаріо відзначити успіх.

Відзначимо, що обидві команди є найбільш успішними командами в чемпіонаті Перу. Альянс за свою історію виграв 25 турнірів, тоді як для Універсітаріо це ве 27-ий трофей.