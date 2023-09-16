В субботу, 16 сентября, состоялся матч между Аль-Насром Криштиану Роналду и командой экс-тренера Шахтера Игоря Йовичевича Аль-Раед. Одним из героев поединка стал португальский форвард, сообщает 24 Канал.
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Вот так попал
Команда Йовичевича дома уступила именитому сопернику со счетом 1:3. Голами в составе Аль-Насра отличились Садио Мане, Андерсон Талиска и Криштиану Роналду. Во время матча португалец чуть не записал еще одно результативное действие.
На 64-й минуте поединка лучший бомбардир мира принялся исполнять штрафной удар. Однако вместо девятки Кришти попал прямо в голову оператору, который находился за воротами. Очевидно, что работнику телекомпании было не по себе, но он сумел удержаться на ногах.
Видео курьезного удара Роналду
- Отметим, что в новом чемпионате Роналду продолжает удивлять невероятной результативностью. На счету португальца 6 забитых мячей в 4 матчах первенства.
- Его команда занимает 5 место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидера Аль-Хиляля на 3 пункта.
- Кстати, Аль-Раед Йовичевича с 4 баллами в активе идет 15. Новая команда экс-наставника "горняков" находится на грани вылета.