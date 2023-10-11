Алиши Леманн предлагали секс за 100 тысяч евро. Непристойный эпизод произошел за пределами Европы.

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Следует быть осторожной

Швейцарская футболистка, защищающая цвета английской Астон Виллы, является, безусловно, одной из самых привлекательных игроков во всем мире. Такой статус Алиши, конечно же, не дает ей покоя от поклонников, однако и существуют чрезвычайно назойливые фанаты, которые готовы достичь своего любой ценой. В прямом смысле. В частности, Леманн рассказала об одном из таких эпизодов.

Швейцарская футболистка, находясь в США, получила непристойное предложение. Игрушка отметила, что она посетила клуб в Майами со своими друзьями. Тогда ей пришло сообщение на мобильное, на которое она не ответила. В месседже, отправившем богатой (футболистка называет его международно известным, однако не раскрывает имени), вроде бы предложил ей сто тысяч евро за ночь. Интересно, что тот же человек отправил мессидж охраннику, который занимался игроком, поскольку и проигнорировал предложение.

Алиша Леманн / инстаграммы игрушки

Кстати говоря. Леманн – открытая бисексуалка. В свое время она встречалась с нападающей ПСЖ Рамоной Бахманн, а после разрыва с футболисткой завязала отношения с хавбеком мужской команды Астон Виллы Дугласом Луизом. Однако в прошлом году эта пара тоже распалась.

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