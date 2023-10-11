Аліші Леманн пропонували секс за 100 тисяч євро. Непристойний епізод трапився за межами Європи.

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Варто бути обережною

Швейцарська футболістка, котра захищає кольори англійської Астон Вілли, є безумовно однією з найпривабливіших гравчинь у всьому світі. Такий статус Аліші, звичайно ж, не дає їй спокою від шанувальників, проте й існують надзвичайно настирливі фанати, які готові досягти свого за будь-яку ціну. В прямому значенні. Зокрема, Леманн розповіла про один із таких епізодів.

Швейцарська футболістка, перебуваючи у США, отримала непристойну пропозицію. Гравчиня відзначила, що вона відвідала клуб у Маямі зі своїми друзями. Тоді їй прийшло повідомлення на мобільний, на яке вона не відповіла. У меседжі, котрий відправив багатій (футболістка називає його міжнародно відомим, проте не розкриває імені), начебто запропонував їй сто тисяч євро за ніч. Цікаво, що та сама людина відправила месидж охоронцеві, котрий опікувався гравчинею, оскільки та проігнорувала пропозицію.

Аліша Леманн / інстаграм гравчині

До речі. Леманн – відкрита бісексуалка. Свого часу вона зустрічалася з нападницею ПСЖ Рамоною Бахманн, а після розриву з футболісткою зав'язала стосунки з хавбеком чоловічої команди Астон Вілли Дугласом Луїзом. Однак торік ця пара теж розпалася.

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